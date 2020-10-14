Минпросвещения оценило эпидобстановку в российских школах
По словам первого заместителя министра, ситуация в учреждениях управляемая.
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На данный момент эпидемиологическая обстановка в российских школах находится под контролем. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
По его словам, в ведомстве ежедневно наблюдают, как одни школы выходят с карантина, а другие закрываются.
«Это абсолютно стабильное число, поэтому мы видим управляемую ситуацию», - сказал Глушко в эфире «Первого канала».
Незадолго до этого стало известно, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина ученики 6-11-х классов после каникул перейдут на дистанционное обучение до 1 ноября.