Минпросвещения оценило эпидобстановку в российских школах

На данный момент эпидемиологическая обстановка в российских школах находится под контролем. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

По его словам, в ведомстве ежедневно наблюдают, как одни школы выходят с карантина, а другие закрываются.

«Это абсолютно стабильное число, поэтому мы видим управляемую ситуацию», - сказал Глушко в эфире «Первого канала».

Незадолго до этого стало известно, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина ученики 6-11-х классов после каникул перейдут на дистанционное обучение до 1 ноября.