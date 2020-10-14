Путин встретится с кабмином для обсуждения инвестиционного развития России

В среду, 14 октября, российский лидер Владимир Путин проведет обсуждение перспектив инвестиционного развития государства с кабмином РФ. Совещание с членами правительство состоится в формате видеоконференции.

На предстоящей встрече свой доклад зачитает глава Минэкономразвития Максим Решетников. На обсуждении будет поднят ряд насущных вопросов в рамках текущей экономической ситуации. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.

В настоящее время прогнозы относительно инвестиционного спроса, который заметно упал в связи с распространением коронавирусной инфекцией и снижением цен на нефть, обещают не слишком быстрое восстановление в данной сфере. Докризисного уровня удастся достичь, по предположению Решетникова, лишь к 2022 году.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с пандемией и ростом заболеваемости в стране осенью не сможет заблокировать экономику России.