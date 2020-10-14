«Роскосмос» подготовит к полету на МКС не связанного с космосом специалиста

Россия готовится провести эксперимент по подготовке к отправке на Международную космическую станцию специалиста, не являющегося профессиональным космонавтом. С таким заявлением выступил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Речь пойдет о международном космическом эксперименте, который связан с возможностью оперативной подготовки неспециалиста-космонавта, но специалиста в определенной сфере, в случае возникновения такой необходимости, потребности на Международной космической станции», - сказал он.

Сегодня корабль «Союз МС-17» с экипажем из двух россиян и американки на борту впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полета к станции - примерно три часа семь минут. Рогозин поздравил космонавтов с успешной стыковкой.

Экипаж проведет на орбите 177 суток, запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.