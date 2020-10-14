Устаревшие модели iPhone сняты с производства

Компания Apple объявила о прекращении выпуска двух моделей iPhone - XR и 11 Pro. Решение было принято в связи с тем, что данные модели уступают по своим характеристикам новой линейке смартфонов и не приносят прибыли.

В частности, вместо iPhone 11 Pro покупатели могут приобрести усовершенствованный флагман iPhone 12 Pro. Хорошей заменой XR является iPhone SE, вышедший весной 2020 года.



В новую линейку iPhone 12, презентация которой состоялась 13 октября, вошли сразу четыре модели в пяти цветовых гаммах - 12, 12 Mini, 12 Pro и 12 Pro Max.

На территории России цена самой младшей модели стартует с 69 990 рублей, старшая обойдется почти в 110 000.