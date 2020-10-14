МАК призвал принять меры для безопасности гражданских самолетов в районе Карабаха

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обеспокоен безопасностью гражданских самолетов, выполняющих полеты в районе конфликта в Карабахе, где применяются различные виды вооружения.

«МАК предлагает в кратчайшие сроки принять комплекс мер, направленных на безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО», - говорится в сообщении на сайте комитета.

Помимо этого, необходимо обезопасить гражданские объекты и аэродромы, а также обеспечить координацию и взаимодействие с военными органами.

Также МАК считает необходимым создать орган для оперативного реагирования на возникающие конфликтные ситуации, которые создают угрозу для гражданских воздушных судов.