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МАК призвал принять меры для безопасности гражданских самолетов в районе Карабаха

Светлана Головина
18:24 14.10.2020
Необходимо обезопасить гражданские объекты и аэродромы, а также обеспечить координацию и взаимодействие с военными органами.
МАК призвал принять меры для безопасности гражданских самолетов в районе Карабаха
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обеспокоен безопасностью гражданских самолетов, выполняющих полеты в районе конфликта в Карабахе, где применяются различные виды вооружения.

«МАК предлагает в кратчайшие сроки принять комплекс мер, направленных на безусловное выполнение норм международного права и полное предотвращение поражений гражданских воздушных судов средствами ПВО», - говорится в сообщении на сайте комитета.

Помимо этого, необходимо обезопасить гражданские объекты и аэродромы, а также обеспечить координацию и взаимодействие с военными органами.

Также МАК считает необходимым создать орган для оперативного реагирования на возникающие конфликтные ситуации, которые создают угрозу для гражданских воздушных судов.

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