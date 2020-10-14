«Поправки Зевса»: Рогозин шутливо рассказал об изменениях к соглашению лунной программы «Артемида»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия намерена подготовить поправки к соглашению по лунной программе Соединенных Штатов «Артемида».

«Артемида была греческой богиней. Мы готовим сейчас поправки Зевса к этому соглашению», - сказал он.

Рогозин также отметил, что у российской стороны в отношении данной программы «могут быть свои более национальные планы»

Также руководитель госкорпорации акцентировал, что дальняя транспортная космическая система России должна быть связана с американской, чтобы в случае необходимости российский корабль мог состыковаться с окололунной станцией США. На данный момент решение этого вопроса обсуждается, пишет ТАСС.

Первый этап лунной программы «Артемида» запланирован на 2021 год, второй - на 2023 год, последний этап, в ходе которого NASA намерена осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, после чего отправить их к Марсу в середине 2030-х годов.