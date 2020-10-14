Температура в Москве почти побила рекорд XIX века

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве 14 октября едва не побила рекорд, зафиксированный в 1889 году. По словам метеоролога, днем температура воздуха достигла 17,4 градуса.

Во времена правления царя Александра III, 14 октября 1889 года, были зафиксированы рекордные 18 градусов тепла. Вильфанд отметил, что летом этого года, 17 июня, температура все же побила рекорд 19 века. В этот день воздух прогрелся до 31,4 градуса - на 0,6 градуса теплее, чем в 1892 году.

Руководитель Гидрометцентра также сообщил, что теплая погода в Москве сохранится и в четверг, 15 октября. К концу недели ожидается похолодание - на выходных стоит ожидать снижения температуры до 1 градуса, пишет РИА Новости.