Гитлер планировал захватить СССР с помощью «погодных оракулов»

Предводитель Третьего рейха Адольф Гитлер придерживался мнения, что прогнозированию погоды невозможно научиться. В 1941 году, когда он заявил об этом во всеуслышание, Германия вторглась в Советский Союз и именно погодные условия стали одной из главных ее проблем при планировании военных операций.

Авторы материала отмечают, Гитлер искренне полагал, что для предсказания погоды необходимы врожденный талант и особая сноровка, поэтому принял решение о создании спецотряда «погодных провидцев» - жителей деревень, которые сообщали бы ему о всех своих ощущениях.

Как указывается в статье издания, план фюрера в итоге не был реализован. При этом он умудрился глубоко разочаровать работающие в тот момент научные метеорологические службы Вермахта, придя к подобному интуитивному подходу: в подчинении их руководителей находились непосредственно ученые, а также метеорологические корабли, необитаемые метеостанции в Арктике и 12 эскадрилий метеорологической разведки Люфтваффе, переоборудованных из обычных бомбардировщиков для выполнения жизненно важной для успешных военных операций задачи прогнозирования погоды.

«Нам нужны люди, от природы одаренные шестым чувством, кто живет на природе и в гармонии с природой, независимо от того, что они знают об изотермах и изобарах», - цитирует The Guardian слова предводителя рейха.

Все произошедшее в конечном счете привело к тому, что германская армия оказалась абсолютно не готова к наступившим в октябре на территории СССР заморозкам. Зимняя форма солдатам не выдавалась, а последовавшие за этим трудности и потери указывали на то, что руководствоваться интуицией не стоило.

Между тем, ранее, в 2012 году, американский аукционный дом выставил на торги несколько лотов, среди которых оказалась медицинская карта Адольфа Гитлера, его кардиограммы, рентген и записки врачей. После изучения этих документов медики были поражены: фюрер систематически принимал сильнейшие психостимуляторы и тяжелые наркотики, среди которых были кокаин, первитин и героин.