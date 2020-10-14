Закон о федеральных территориях планируют ввести в Госдуму в ближайшие недели

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что предусмотренный поправками в Конституцию законопроект о федеральных территориях будет внесен в Госдуму через 2-3 недели. На данный момент идет напряженная работа над проектом, отметил он.

Клишас уточнил, что законопроект определяет порядок работы публичной власти на федеральной территории и ответственности руководства за качество жизни людей, пишут РИА новости.

Ранее в третью главу Конституции Российской Федерации было внесено дополнение к положениям, которые регулируют возможность создания на территории России федеральных территорий и установления федеральным законом организации публичной власти на таких территориях.