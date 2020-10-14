Председатель ЦИК РФ назвала «день тишины» бессмысленным в современных условиях

Председатель центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что «день тишины» в современных условиях бессмысленен, однако вопрос требует обсуждения.

«В данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен», - пояснила она на встрече с политологами и экспертами.

При этом, Памфилова подчеркнула, что высказывает свою личную точку зрения и «никому ее не навязывает».

Председатель ЦИК считает, что экспертам необходимо обсудить все плюсы и минусы и принять решение, если система голосования останется многодневной.

«День тишины» проводится накануне Единого дня голосования, однако в этом году в связи с трехдневными выборами запрет на агитацию действовал только в субботу, 12 сентября, так как голосование в дополнительные дни считалось досрочным.