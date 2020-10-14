Топливное пятно размером с футбольное поле обнаружено на Волге

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская сообщила об обнаружении на реке Волге топливного пятна, площадью около 5 000 квадратных метров. Зона загрязнения находится в районе порта Кимры.

В комитете предполагают, что сброс топлива мог произойти с судна. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехал межрайонный транспортный прокурор Матвей Степанов. Также на месте работают представители Министерства природных ресурсов и экологии.

На месте разлива топлива организованы работы по локализации и сбору загрязняющих веществ, а также обработке воды сорбентами. Следственный комитет приступил к проверке и оценке нанесенного ущерба.