В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

В среду, 14 октября, Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор».

«"Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона"», - сказал президент на совещании правительства.

Также Путин отметил, что в ближайшее время в стране готовится к регистрации третий препарат от COVID-19, созданный Центром имени Чумакова Российской академии наук.

Первая вакцина для лечения коронавируса была разработана специалистами Минобороны совместно с Центром имени Гамалеи. Зарегистрирован препарат «Спутник V» был в начале августа. На данный момент его эффективность была признана ведущим медицинским журналом Lancet.