В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса
Препарат разработан новосибирским центром «Вектор».
© Фото: Cadu Rolim, imago-images, Globallookpress
В среду, 14 октября, Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор».
«"Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона"», - сказал президент на совещании правительства.
Также Путин отметил, что в ближайшее время в стране готовится к регистрации третий препарат от COVID-19, созданный Центром имени Чумакова Российской академии наук.
Первая вакцина для лечения коронавируса была разработана специалистами Минобороны совместно с Центром имени Гамалеи. Зарегистрирован препарат «Спутник V» был в начале августа. На данный момент его эффективность была признана ведущим медицинским журналом Lancet.