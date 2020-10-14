В стране и мире Голикова рассказала Путину о самочувствии после приема вакцины «Спутник V» Алексей Курильченко По словам вице-премьера РФ, ее вакцина не оказывает негативного влияние на организм. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости В ходе совещания с участием президента РФ Владимиром Путиным, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о самочувствии после прививки российской противовирусной вакциной «Спутник V». Президент России напомнил, что Голикова привилась добровольно. «Температура не поднималась. Хочу сказать, что у всех добровольцев, принимавших участие в первой и второй фазе тестирования вакцины, температура тела не поднималась. Титры антител у добровольцев появились - в достаточно высоком уровне» - сообщила президенту Голикова. Ранее Татьяна Голикова сообщила журналистам, что ситуация с распространением коронавируса в России напряженная, но контролируемая. Рост заболеваемости наблюдается в 38 регионах страны, в 18 региона наблюдается стабилизация ситуации, в 8 регионах стабилизация вышла на высокий уровень. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика