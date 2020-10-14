Путин предложил продлить ипотечные льготы до середины 2021 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил министерству финансов продлить ранее предложенный проект по сохранению льготной ипотеки под 6,5% годовых как минимум до середины 2021 года. Президент напомнил, что эта программа является одной из действующих мер поддержки строительной отрасли. Изначально действие программы должно было закончится 1 ноября 2020 года.

«С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года» - сказал Путин в ходе видеосовещания с членами правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания сообщил, что данная программа стала одной из самых успешных антикризисных мер - было выдано уже более 220 тысяч кредитов на сумму 630 миллиардов рублей. На данную программу приходится 90% всех кредитов на новостройки, сообщил Мишустин.

Программа ипотеки с государственной поддержкой была запущена в конце апреля - на фоне падения спроса на жилье в новостройках из-за пандемии коронавируса. Согласно программе, льготная ставка 6,5% годовых действует на протяжении всего срока ипотеки.