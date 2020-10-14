Названы популярные места для отдыха у россиян в новогодние праздники

Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Турция и Ставрополье стали самыми востребованными направлениями для предстоящего новогоднего отдыха россиян, сообщила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Если сформировать топ-5 в целом по рынку самых продаваемых направлений в организованном сегменте, то это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Турция, Ставропольский край. На данный момент лидеры выглядят так», - цитирует Ломидзе «Интерфакс».

Также, она добавила, что сформировать окончательную картину по объему продаж на праздники пока не получается.

«Выстраивая это рейтинг, мы опирались на количество запросов, на прогнозы самих туроператоров и на те цены, которые выставлены перечисленными городами и регионами. После запуска акции кэшбека за туры по РФ картина станет яснее, но я подозреваю, что это рейтинг вряд ли изменится», - пояснила Ломидзе.

Для программы кэшбека на туры по России пострадавшим от пандемии COVID - 19, государство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,5 млрд рублей. Для проведения второго этапа использовали оставшиеся средства с первого тура. Второй этап распродажи туров с кэшбеком пройдет с 15 октября по 5 декабря.