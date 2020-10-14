СК: Репер Картрайт был отравлен медицинскими препаратами

В ходе расследования были обнаружены доказательства причастности Марины Кохал к убийству своего мужа, украинского репера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщают представители Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

«В ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что обвиняемой убийство было заранее спланировано. Незадолго до его совершения она приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления» - говорится в сообщении пресс-службы петербургского управления Следственного комитета.

Также за соучастие в убийстве задержана мать Марины Кохал - Елена. По версии следствия, она находилась в квартире пары и планировала помочь дочери избавиться от тела. Также в момент убийства в помещении находился двухлетний ребенок пары.

Расчлененное тело репера было обнаружено в съемной квартире на Невском проспекте 29 июля. Ранее Марина отказывалась признавать вину в убийстве и утверждала, что ее муж скончался от передозировки наркотиков. Факт расчленения тела мужа она не отрицала, мотивируя это желанием «сохранить доброе имя музыканта и представить произошедшее как убийство».

В рамках расследования полиция провела обыски и изъяла мобильные устройства. На данный момент Марина Кохал находится под стражей, Елена задержана.