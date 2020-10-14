В России намерены до конца года произвести 2,3 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что до конца года в России планируется произвести 2,3 миллиона доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

По его словам, к январю следующего года объем должен увеличиться до 3-3,5 миллионов доз, а весной планируется производить 15 миллионов доз ежемесячно.

«Главная задача наших фармкомпаний, а их большое количество уже подключилось к этой работе (это мы говорим только про гамалеевскую вакцину, скоро подойдет "Вектор", есть коллеги, кто с третьей вакциной работает), и основная задача - это масштабировать с 50-килограммовых реакторов на тысячные»,- рассказал Мантуров.

Также министр добавил, что в первую очередь будет выполняться вакцинация россиян, после чего препарат будет поставляться на экспорт.

Глава Минпромторга акцентировал, что вопрос об экспорте российской вакцины - это вопрос «системы здравоохранения и логистики принятия решения».

Первая вакцина от коронавируса была создана специалистами Министерства обороны России совместно с Центром имени Гамалеи «Спутник V». В августе этого года после серии испытаний препарат был официально зарегистрирован.