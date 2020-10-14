В стране и мире Лавров: отношения России и Евросоюза вызывают озабоченность Светлана Головина Состояние отношений Москвы и ЕС министр обсудил со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо 14 октября. © Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо состояние отношений России и Евросоюза, в частности, недружественные шаги Брюсселя в отношении Москвы. «Мы подчеркнули, что недружественные шаги со стороны Брюсселя и особенно ряда русофобски настроенных членов ЕС подрывают масштабный потенциал российско-еэсовского сотрудничества», - сказал глава МИД РФ. Лавров также добавил, что в ходе обсуждения были изложены «наши оценки нынешнего положения дел». Помимо этого, министр добавил, что российская сторона продолжает видеть стремление итальянских партнеров поддерживать сохраняющийся конструктивный потенциал отношений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика