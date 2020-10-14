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Путин: Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной

Светлана Головина
15:57 14.10.2020
Также президент поддержал идею разрешить поставки в страну с ряда украинских промышленных предприятий.
Путин: Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

На совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что Россия готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной.

«Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высокими, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой», - отметил президент.

Также в ходе совещания Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в страну с ряда украинских промышленных предприятий.

«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами», - сказал российский лидер.

Напомним, что правительство России ввело ответные санкции в отношении ряда организаций Украины в ноябре 2018 года.   

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