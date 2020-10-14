В стране и мире Путин: Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной Светлана Головина Также президент поддержал идею разрешить поставки в страну с ряда украинских промышленных предприятий. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press На совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что Россия готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной. «Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высокими, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой», - отметил президент. Также в ходе совещания Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в страну с ряда украинских промышленных предприятий. «Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами», - сказал российский лидер. Напомним, что правительство России ввело ответные санкции в отношении ряда организаций Украины в ноябре 2018 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика