Путин: Россия готова возобновить полную экономическую кооперацию с Украиной
Также президент поддержал идею разрешить поставки в страну с ряда украинских промышленных предприятий.
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На совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что Россия готова к возобновлению полноформатной экономической кооперации с Украиной.
«Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями был очень высокими, это приносило взаимную пользу, выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой», - отметил президент.
Также в ходе совещания Путин поддержал идею премьер-министра Михаила Мишустина разрешить поставки в страну с ряда украинских промышленных предприятий.
«Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами», - сказал российский лидер.
Напомним, что правительство России ввело ответные санкции в отношении ряда организаций Украины в ноябре 2018 года.