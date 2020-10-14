Врач усомнился в стойкости иммунитета Трампа от коронавируса
Заслуженный врач РФ Андрей Кабычкин прокомментировал «Звезде» столь скорое выздоровление Дональда Трампа от коронавируса. По словам эксперта, такое возможно, однако нет гарантий, что Трамп не заразится COVID-19 повторно.
«Скорее всего, президент Соединенных Штатов переболел в легкой форме коронавирусной инфекцией и формирование иммунитета произошло, и наверняка, он не стойкий. Поэтому, говорить о том, что он не может заразиться повторно спустя какое-то время, мы не можем. В настоящее время не до конца еще изучена эта инфекция. Тесты хоть и существуют, они не 100 %, достоверность этих тестов колеблется от 50 до 70 процентов», - объяснил врач.
На прошлой неделе СМИ сообщили о заражении Трампа коронавирусом. Президент США был экстренно госпитализирован. В федеральное правительство Трамп вернулся спустя уже несколько дней. При этом он заявил, что у него выработался настолько сильный иммунитет, что готов расцеловать всех участников митинга.