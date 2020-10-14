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Врач усомнился в стойкости иммунитета Трампа от коронавируса

Ирина Киселенко
15:29 14.10.2020
По словам эксперта, нет никаких гарантий, что Трамп не заразится COVID-19 повторно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chris Kleponis, Keystone Press Agency, Globallookpress

Заслуженный врач РФ Андрей Кабычкин прокомментировал «Звезде» столь скорое выздоровление Дональда Трампа от коронавируса. По словам эксперта, такое возможно, однако нет гарантий, что Трамп не заразится COVID-19 повторно.

«Скорее всего, президент Соединенных Штатов переболел в легкой форме коронавирусной инфекцией и формирование иммунитета произошло, и наверняка, он не стойкий. Поэтому, говорить о том, что он не может заразиться повторно спустя какое-то время, мы не можем. В настоящее время не до конца еще изучена эта инфекция. Тесты хоть и существуют, они не 100 %, достоверность этих тестов колеблется от 50 до 70 процентов», - объяснил врач.

На прошлой неделе СМИ сообщили о заражении Трампа коронавирусом. Президент США был экстренно госпитализирован. В федеральное правительство Трамп вернулся спустя уже несколько дней. При этом он заявил, что у него выработался настолько сильный иммунитет, что готов расцеловать всех участников митинга.



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