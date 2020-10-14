Пашинян: Армения знала о планах Азербайджана начать военные действия Карабахе

В среду, 14 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван знал о намерениях Азербайджана начать военные действия в Карабахе.

«Вопрос был в том, когда конкретно и в каком направлении должен был наступать враг», - отметил политик.

Также Пашинян акцентировал, что военные непризнанной Нагорно-Карабахской Республики быстро среагировали на происходящее и с первых минут героически сражаются с противником, пишет ТАСС.

Незадолго до этого главы МИД Армении и Азербайджана совместно с главой МИД России Сергеем Лавровым провели переговоры по урегулированию ситуации в Москве. В результате стороны конфликта обязались прекратить боевые действия, провести обмен пленными и телами погибших. Однако в тот же день представили двух стран стали обвинять друг друга в нарушении перемирия.