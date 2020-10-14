Сотрудники полиции оштрафовали нарушителей масочного режима в аэропорту «Внуково»

В аэропорту «Внуково» было выявлено 73 пассажира без средств индивидуальной защиты. Сотрудники правоохранительных органов выявили факты нарушения масочно-перчаточного режима в ходе рейда. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Москвы Рамиль Незаметдинов.

«Сегодня совместными силами ОАТИ, Роспотребнадзора и полиции был проведен рейд на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима на территории аэропорта «Внуково» как пассажирами, так и сотрудниками аэропорта. В ходе контрольных мероприятий было выявлено 73 пассажира, у которых при себе отсутствовали средства индивидуальной защиты» - сообщил главный инспектор.

Также Незаметдинов отметил, что по фактам данного нарушения сотрудники полиции составили протоколы об административных нарушениях по части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы - «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы». Данная статья предусматривает штраф в размере пяти тысяч рублей.