Вирусолог сравнил распространение коронавируса со стирающейся ксерокопией

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн выразил мнение о том, как долго коронавирус продолжит свое наступление на человечество и как скоро люди избавятся от защитных масок. По словам доктора медицинских наук, вряд ли все когда-то станет, как прежде, но определенные надежды все же есть.

Вирусолог заявил, что, скорее всего, вирус пришел навсегда и станет частью новой жизни. Он выразил надежду на то, что в борьбе с ним поможет вакцина, а также самостоятельное изменение инфекции на генном уровне.

«Для инфекций такого типа характерно, что они при пассажах через живой организм они могут постепенно снижать свою активность, как ксерокопия. Вирус ослабеет, так же, как было с его предшественниками. Есть надежда, что он станет менее свирепым, будет заражать людей, но это не приведет к тяжелым последствиям», - сказал Альтштейн в студии программы «Между тем» на «Звезде».

Ранее в РФПИ заявили, что испытания первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, созданной российскими специалистами, проходят успешно и показывают очень хорошие результаты. Действие препарата на себе проверили уже более 12 тысяч россиян.