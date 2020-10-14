Микроавтобус и такси столкнулись в Тульской области: есть погибшие

Как сообщили в МЧС, в Кимовском районе Тульской области столкнулись пассажирский микроавтобус «Газель» и такси.

ДТП произошло на автодороге Кимовск - Новольвовск. В результате лобового столкновения пострадали семь человек, трое из них погибли.

© МЧС РФ

Специалисты МЧС произвели деблокирование автомобилей. На месте происшествия работают семь человек и три единицы техники.