В стране и мире Вучич: Сербия намерена развивать партнерские отношения с Россией Алексей Курильченко Президент Сербии намерен продолжать диалог с Россией, несмотря на критику Евросоюза. © Фото: Christian Thiel, imago stock&people, Globallookpress Президент Республики Сербия Александр Вучич сообщил, что Белград намерен развивать партнерские отношения с Россией. «Когда недавно еврокомиссар, ответственный за расширение ЕС, был в Белграде, я, стоя рядом с ним на пресс-конференции, открыто сказал, что горжусь нашими дружественными отношениями с Россией, несмотря на то, что критика на этот счет содержалась в докладе Еврокомиссии о Сербии. Я это действительно не скрываю. Как в России я говорю, что Сербия находится на европейском пути, так и представителям ЕС я говорю, что Сербия будет продолжать далее развивать партнерство с Россией. И я этим горжусь», - сказал президент Сербии в ходе онлайн-интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. Вучич намерен вести самостоятельную, независимую политику, развивать дружественные отношения с Россией и обсуждать ключевые вопросы в рамках укрепления дальнейшего сотрудничества. Сербский лидер отметил, что между Москвой и Белградом поддерживаются тесные отношения. Так, ранее сербская сторона проинформировала российских коллег об итогах визита президента в Вашингтон. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика