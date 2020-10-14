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Попова назвала основную цель Роспотребнадзора в борьбе с COVID-19

Кирилл Васин
14:30 14.10.2020
Глава ведомства добавила, что в большинстве регионов РФ дети по-прежнему ходят в школы, а переход на очную форму обучения не привел к ухудшению ситуации с заболеваемостью.
Попова назвала основную цель Роспотребнадзора в борьбе с COVID-19
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на конференции «Пандемия 2020», рассказала о ситуации с COVID-19 в РФ на данный момент.

По ее словам, на 100 тысяч населения страны в среднем каждый день инфицируются восемь человек. Попова сравнила данный показатель со статистикой в других государствах. К примеру, по словам главы Роспотребнадзора, в Израиле такой показатель составляет 54 на 100 тысяч населения, в Бельгии и во Франции – 28.

Попова отметила, что государство пока не видит смысла закрывать предприятия и блокировать экономику. Также она назвала основную цель Роспотребнадзора на данный момент. По словам Поповой, - это донесение до граждан необходимости заботы о здоровье и недопущение COVID-диссидентства и диссидентства в отношении вакцины.

Глава ведомства добавила, что в большинстве регионов РФ дети по-прежнему ходят в школы, а переход на очную форму обучения не привел к ухудшению ситуации с заболеваемостью. Она отметила, что по статистическим данным, дети чаще заражаются вирусом в семьях, чем в учебных заведениях.  

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