Вирусолог спрогнозировал сроки достижения пика заболеваемости COVID-19 в России

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн спрогнозировал сроки выхода заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на пик. По словам доктора медицинских наук, это может случиться уже в очень скором времени.

«Я думаю, что это ближайшие 1-2 недели. Тогда заболеваемость заползет примерно на тот уровень, которого она в принципе может достигнуть», - заявил Альштейн в студии программы «Между тем».

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что 90% из 129 тысяч доступных для пациентов с COVID-19 коек уже заняты. Минздрав готов перевести из резерва дополнительные коечные места. Также Кузнецов призвал россиян «не испытывать систему здравоохранения и соблюдать все необходимые меры профилактики коронавирусной инфекции».