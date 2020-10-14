Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении взаимного авиасообщения России с Сербией, Кубой и Японией. На данный момент полеты будут проводиться в ограниченном формате.

Для Сербии и Кубы рейсы будут проводиться два раза в неделю, для Японии - три раза. Решение о возобновлении авиасообщения принято на основе удовлетворения ранее озвученных критериев распространения коронавирусной инфекции и на основе принципов взаимности. Сообщение с Японией будет восстановлено с 1 ноября. Даты возобновления полетов в Сербию и Кубу не уточняются.

Также было принято решение об увеличении количества рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, Мальдивы, ОАЭ и Белоруссию.

Оперативный штаб продолжает вести работу над мониторингом ситуации с распространением коронавируса в мире и возможным расширением списка стран, с которыми Россия может восстановить авиационное сообщение. Также в штабе напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности, следить за своим здоровьем и использовать меры противовирусной защиты, включая ношения масок и перчаток.