РАН поддержала инициативу создания национальной программы исследования Венеры

В Российской академии наук поддержали предложение корпорации «Роскосмос» о создании национальной программы исследования Венеры. Соответствующее решение было принято советом РАН по космосу.

Программа предполагает три миссии. В рамках первой из них, запланированной на ноябрь 2029 года, предполагается отправить аппараты к планете для изучения ее атмосферы, поверхности, внутреннего строения, а также внешней плазмы.

Вторая миссия, которая должна состоятся в июне 2031, продолжит исследование воздушной оболочки Венеры, а третья доставит все собранные на планете образцы на Землю еще через три года.

Как пишут РИА Новости, транспортировка проб с Венеры на Землю станет главной задачей программы.

В учреждении также указали, что в рамках отечественных исследований следует уделить внимание подтверждению важности научных задач совместного с США проекта «Венера-Д» с учетом последних результатов наблюдений, указывающих на возможную обитаемость облачного слоя планеты.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос рассматривает возможность организации отдельной отечественной миссии на Венеру.