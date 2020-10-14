РАН поддержала инициативу создания национальной программы исследования Венеры
В Российской академии наук поддержали предложение корпорации «Роскосмос» о создании национальной программы исследования Венеры. Соответствующее решение было принято советом РАН по космосу.
Программа предполагает три миссии. В рамках первой из них, запланированной на ноябрь 2029 года, предполагается отправить аппараты к планете для изучения ее атмосферы, поверхности, внутреннего строения, а также внешней плазмы.
Вторая миссия, которая должна состоятся в июне 2031, продолжит исследование воздушной оболочки Венеры, а третья доставит все собранные на планете образцы на Землю еще через три года.
Как пишут РИА Новости, транспортировка проб с Венеры на Землю станет главной задачей программы.
В учреждении также указали, что в рамках отечественных исследований следует уделить внимание подтверждению важности научных задач совместного с США проекта «Венера-Д» с учетом последних результатов наблюдений, указывающих на возможную обитаемость облачного слоя планеты.
Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос рассматривает возможность организации отдельной отечественной миссии на Венеру.