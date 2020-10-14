«Какой русский не любит быстрой езды»: Рогозин оценил рекорд скорости полета на МКС

Дмитрий Рогозин, генеральный директор корпорации «Роскосмос» поздравил российско-американский экипаж с успешной стыковкой корабля «Союз МС-17» с Международной космической станцией.

«Поздравляем вас с успешной стыковкой. Молодцы, что так быстро долетели. Какой русский не любит быстрой езды, как говорится», - сообщил Рогозин экипажу.

В ответ командир экипажа Сергей Рыжиков поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке корабля, и отметил, что схема двухвиткового быстрого полета «отличная» и является наиболее оптимальной в данных условиях. Космонавт оценил решение Роскосмоса использовать данную схему «не только для русских, но и для наших коллег».

Планируется, что вскоре переходные люки между «Союзом» и МКС откроются и новоприбывшие космонавты присоединятся к своим коллегам - россиянам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, а также американцу Кристоферу Кэссиди.

Напомним, что помимо стандартных задач экипаж «Союза» приступит к устранению утечки воздуха на модуле «Звезда». Специально для этого космонавты привезли с Земли специальное ремонтное оборудование.