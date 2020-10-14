«В одиночку танго танцевать не получается»: в Кремле описали диалог с Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тему взаимодействия РФ и Запада. По словам представителя Кремля, российская сторона видит в этом необходимость и полезность, которые возможно достичь лишь при взаимном уважении, но диалог - дело двух сторон, а на данный момент двустороннего интереса не наблюдается.

«Как это ни банально, но в одиночку танго танцевать не получается», - заключил Песков.

Он также отметил, что инициатором «свертывания» конструктивного взаимодействия выступила не Россия. Она, в свою очередь, не встретила «понимания в своих попытках возобновить диалог».

Ранее в Кремле также отметили важность заключения новой ядерной сделки между РФ и США. Песков заявил, что данная тема является приоритетной в контактах с американцами.