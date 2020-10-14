Песков: Ситуация в Нагорном Карабахе может вызвать только обеспокоенность

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил обеспокоенность выполнением указа о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Песков сообщает, что боевые действия в регионе должны быть остановлены.

«Вряд ли стороны вообще - те стороны, которые провели многочасовые переговоры в Москве, - могут быть удовлетворены тем, как выполняется. Здесь, конечно, можно выразить только обеспокоенность. Мы по-прежнему считаем, что боевые действия должны быть остановлены как можно скорее, мы должны перейти к политико-дипломатическим методам урегулирования» - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее представители стран Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США - призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры без дополнительных условий. Представители Турции заявили, что готовы оказать поддержку Азербайджану на фоне обострения конфликта.

В Москве 9 октября главы МИД Армении и Азербайджана, совместно с главой МИД России Сергеем Лавровым, провели 10-ти часовые переговоры. В результате стороны конфликта обязались прекратить боевые действия, провести обмен пленными и телами погибших. Однако в тот же день представили двух стран стали обвинять друг друга в нарушении перемирия.