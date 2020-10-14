Переживший остановку сердца рассказал, что видел «после смерти»

Житель Великобритании Уильям, переживший тяжелый сердечный приступ и остановку сердца, рассказал, что «после смерти» якобы видел некое существо.

Медикам удалось запустить сердце Уильяма, но тот перед этим успел увидеть странные образы. По словам мужчины, поначалу он чувствовал гнев и боль, потом, почему-то, подумал об Элвисе Пресли, далее наступила темнота.

Как передает британское издание Express, Уильям ощущал, что его сознание будто утягивает в пустоту. Также он чувствовал присутствие некого существа, которое сообщило, что все будет хорошо.