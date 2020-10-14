Песков: у РФ и США пока нет «железобетонных договоренностей» по СНВ-3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Штатов о продлении СНВ-3 при условии временной заморозки ядерных арсеналов России и США.

«На этот счет ведутся контакты на экспертном уровне и на высоком уровне. Вместе с тем пока мы не говорим о достижении каких-то четких договоренностей. Пока мы не стали бы говорить, что какие-то “железобетонные договоренности” есть», - отметил Песков.

Ранее в США предложили РФ взаимно заморозить ядерные арсеналы для продления СНВ-3. Об этом заявил спецпредставитель президента Штатов Маршалл Биллингсли.

В МИД РФ назвали предложение неприемлемым. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В феврале 2021 года истекает срок действия СНВ-3. Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-3, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.