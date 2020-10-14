МЧС: пожар в Нальчике ликвидирован

В штабе пожаротушения МЧС России сообщили об успешной ликвидации пожара на последнем этаже четырехэтажного здания в Нальчике, на улице Кабардинская.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. В процессе ликвидации зона возгорания была разделена на три боевых участка. На данный момент угрозы распространения огня нет.

По третьему рангу сложности были привлечены силы МЧС России, Эльбрусского ВПСО и поисково-спасательный отряд Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы. Пострадавших и погибших нет.