Пятитонная бомба взорвалась при разминировании в Польше

Одну из самых больших авиабомб времен Второй мировой войны взорвали в Польше. Ее обнаружили в прошлом году на дне канала близ портового города Свиноуйсьце.

Там бомба оказалась в 1945 году в результате атаки британской авиации на немецкий военный корабль. Пятитонный боеприпас под названием Tallboy содержал почти 2,5 тонны взрывчатки и был способен вызвать небольшое землетрясение.

Поэтому, чтобы обезвредить его, пришлось эвакуировать почти 800 местных жителей, а все работы в порту приостановить. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя ВМС Польши.