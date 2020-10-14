Пятитонная бомба взорвалась при разминировании в Польше
В Польше бомба оказалась в 1945 году в результате атаки британской авиации на немецкий военный корабль.
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Одну из самых больших авиабомб времен Второй мировой войны взорвали в Польше. Ее обнаружили в прошлом году на дне канала близ портового города Свиноуйсьце.
Там бомба оказалась в 1945 году в результате атаки британской авиации на немецкий военный корабль. Пятитонный боеприпас под названием Tallboy содержал почти 2,5 тонны взрывчатки и был способен вызвать небольшое землетрясение.
Поэтому, чтобы обезвредить его, пришлось эвакуировать почти 800 местных жителей, а все работы в порту приостановить. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя ВМС Польши.