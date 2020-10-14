Лавров рассказал о роли Путина в переговорах по Карабаху

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольской правде» и «Говорит Москва» рассказал, что во время переговоров по Нагорному Карабаху в Москве с ним ночью дважды связывался президент России Владимир Путин.

«В решающий момент свой вклад внес президент, он контролировал наши ночные бдения и где-то глубоко в ночи мы с ним разговаривали. Он звонил. Подключался и Сергей Шойгу, там было важно согласовать вопрос о том, что перемирие не будет достаточным, если не будет контроля за прекращением огня. Второй пункт, который был согласован, это предусматривает», - заявил Лавров.

Также министр отметил, что в РФ не разделяют мнение Турции о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что политическое урегулирование ситуации возможно.

Напомним, 10 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности были достигнуты главами МИД Армении и Азербайджана на переговорах в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.