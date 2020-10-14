Лавров назвал нечистоплотными заявления США о достижении договоренности с РФ по стратегическим вооружениям

Заявления США по поводу близости договоренности с РФ о стратегических вооружениях и о позиции Москвы по поводу вовлечения в этот процесс Китая нечистоплотны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Американцы уже, по-моему, далеко не дипломатическими методами, в открытую говорят, что Россия должна нам помочь наказать Китай, заставить Китай разоружаться или заморозить свои вооружения. Спекулируют беспардонно, как наперсточники», - сказал он в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольской правде».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал неприемлемым предложение США о временной заморозке размеров ядерных арсеналов двух стран для продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Напомним, спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в США готовы продлить СНВ-III с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран. Он добавил, что достиг «принципиального» соглашения с Москвой на этот счет.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Документ был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он заменил договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Соглашение можно продлить по согласию сторон, но не более чем на пять лет.

Согласно договору СНВ-III, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.