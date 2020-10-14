СК показал видео допроса бывшего главы Удмуртии Соловьева по делу о взятках

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев признан виновным в получении взятки должностным лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере. СК показал видео оперативных мероприятий в отношении Соловьева.

На видео, опубликованном на официальном YouTube-канале СК РФ, Соловьев рассказывает силовикам, как получал взятки и где хранил деньги.

Следствием и судом установлено, что в 2014-2016 годах Соловьев получил денежные взятки на общую сумму в 139 миллионов рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей, также ему были незаконно оказаны кадастровые услуги имущественного характера. За это он обеспечил внеочередную оплату работ по строительству мостов из бюджета, выделил лицензии на пользование участком, обеспечил свое личное покровительство.

Соловьев полностью признал вину и сотрудничал со следствием, однако на суде стал вину отрицать. Бывший глава Удмуртии был приговорен к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей.