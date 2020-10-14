В МЧС прокомментировали пожар в Нальчике
Площадь пожара составляет 2,5 тысяч кв. метров.
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В Нальчике произошло возгорание строящегося здания по адресу Кабардинская 17. Пожарная бригада установила, что возгорание произошло на последнем этаже 4-х этажного строящегося здания. В ликвидации пожара участвуют 31 человек и 7 единиц техники.
«Пожар произошел на улице Кабардинская в Нальчике. Сообщение о возгорании поступило в 11:10. Горит верхний этаж четырехэтажного строящегося здания. По предварительной информации площадь пожара 2500 кв.м» - сообщает представитель МЧС по региону.
По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Среди версий причиной возгорания наиболее вероятной МЧС считает неаккуратное обращение с огнем во время проведения ремонтных работ.