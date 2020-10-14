Пилотируемый корабль «Союз МС-17» пристыковался к МКС и установил рекорд скорости
© Фото: ТРК "Звезда"
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Пилотируемый корабль «Союз МС-17» пристыковался к МКС и установил рекорд скорости
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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