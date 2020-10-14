Раскрыта тайна галактики из темной материи

Ученые из Астрономического института Каптейна в Нидерландах раскрыли тайну галактики Dragonfly 44, которая состоит на 99,99% из темной материи. Объект был обнаружен астрономами в 2016 году и привлек большое внимание ученых - из-за своей аномальной природы. Своим существованием необычная галактика нарушала представление ученых о процессе формирования скоплений звезд.

Галактика Dragonfly 44 располагается на расстоянии 330 миллионов световых лет от Земли, в скоплении галактик Кома. Из-за того, что темная материя в составе галактики не испускает электромагнитного излучения, обнаружить аномальный объект удалось лишь по косвенным признакам - характерном вращений других галактик вокруг нее.

Астрономы отмечают необычные свойства галактики - поскольку она практически полностью состоит из темной материи, ее масса сопоставима с Млечным Путем, несмотря на значительно меньшее количество звезд в составе.

Ранее объединению астрономов удалось создать самую большую карту Вселенной в истории. Для работы с колоссальным объемом информации они использовали искусственный интеллект.