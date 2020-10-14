Парламент назначил новым премьером Киргизии Садыра Жапарова
Также поддержаны структура, программа и состав нового правительства.
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Парламент Киргизии на заседании назначил Садыра Жапарова премьер-министром страны, сообщает «Интерфакс».
По информации СМИ, данная кандидатура поддержана единогласно. Также поддержаны структура, программа и состав нового правительства.
Ранее Жапаров заявил, что в случае утверждения его главой правительства он не намерен заниматься преследованием политических противников.
После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в стране начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в то же время в Бишкеке акции протеста переросли в массовые беспорядки.