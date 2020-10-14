В стране и мире Парламент назначил новым премьером Киргизии Садыра Жапарова Кирилл Васин Также поддержаны структура, программа и состав нового правительства. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Парламент Киргизии на заседании назначил Садыра Жапарова премьер-министром страны, сообщает «Интерфакс». По информации СМИ, данная кандидатура поддержана единогласно. Также поддержаны структура, программа и состав нового правительства. Ранее Жапаров заявил, что в случае утверждения его главой правительства он не намерен заниматься преследованием политических противников. После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в стране начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в то же время в Бишкеке акции протеста переросли в массовые беспорядки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика