СК расследует дело о гибели россиянина, зажатого автоматическим окном в Турции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели россиянина в турецком отеле в районе Чолаклы провинции Анталья. Правоохранительные органы Турции проводят расследование. Сообщается, что россиянина придавило неисправное автоматическое окно.

Известно, что потерпевший приехал в Турцию со своей семьей. Вечером жена и дочь потерпевшего отправились на мероприятие. Вернувшись, они обнаружили тело мужчины зажатым в оконном проеме автоматической рамой.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ, часть 2 - «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.