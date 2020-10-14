Лавров: в России не разделяют мнение Турции по Карабаху

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России не разделяют мнение Турции о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе.

«Заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить. К сожалению, Турция подтвердила, что будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные», - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольской правде».

Министр также отметил, что политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе возможно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым. Он призвал своих коллег к выполнению в полном объеме обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября.

До этого 10 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности были достигнуты главами МИД Армении и Азербайджана на переговорах в Москве по приглашению президента России Владимира Путина.