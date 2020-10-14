Лавров усомнился в хороших отношениях между Россией и ЕС в ближайшей перспективе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения по поводу развития взаимоотношений РФ и Евросоюза. Более того, глава МИД РФ отметил, что российская сторона в целом периодически задается вопросом, насколько это необходимо. В качестве причины этого Лавров назвал зачастую высокомерное поведение и тон представителей ЕС.

«Я считаю, что мы не должны отчитываться ни в чем, потому что у нас есть собственная конституция, собственные законы», - подчеркнул он.

Ранее министр также прокомментировал вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. По мнению Лаврова, для контроля сохранения режима прекращения огня на спорной территории должны появиться сторонние миротворцы.