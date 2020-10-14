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Школы Подмосковья продолжат работать в обычном режиме

Егор Левин
11:33 14.10.2020
Ученики отдельных школ с модульной системой обучения вернулись с вынужденных каникул и приступили к занятиям.
Школы Подмосковья продолжат работать в обычном режиме
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Подмосковные школы не планируют переходить на удаленный режим работы. Полностью переведены на дистанционное обучение лишь шесть из полутора тысяч учебных заведений региона.

«В настоящий момент школы Подмосковья работают в штатном режиме. На прошлой неделе почти половина наших школ была на плановых каникулах, это школы с модульной системой обучения. С понедельника там уже начались занятия», - цитирует сайт телеканала «360» заявление Министерства образования Московской области.

Напомним, начиная с 5 октября, учеников некоторых подмосковных школ отправили на вынужденные каникулы. При этом директора учебных заведений получили право объявлять перерывы в занятиях в любой момент в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией.

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