Школы Подмосковья продолжат работать в обычном режиме

Подмосковные школы не планируют переходить на удаленный режим работы. Полностью переведены на дистанционное обучение лишь шесть из полутора тысяч учебных заведений региона.

«В настоящий момент школы Подмосковья работают в штатном режиме. На прошлой неделе почти половина наших школ была на плановых каникулах, это школы с модульной системой обучения. С понедельника там уже начались занятия», - цитирует сайт телеканала «360» заявление Министерства образования Московской области.

Напомним, начиная с 5 октября, учеников некоторых подмосковных школ отправили на вынужденные каникулы. При этом директора учебных заведений получили право объявлять перерывы в занятиях в любой момент в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией.