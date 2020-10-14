Школы Подмосковья продолжат работать в обычном режиме
Ученики отдельных школ с модульной системой обучения вернулись с вынужденных каникул и приступили к занятиям.
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Подмосковные школы не планируют переходить на удаленный режим работы. Полностью переведены на дистанционное обучение лишь шесть из полутора тысяч учебных заведений региона.
«В настоящий момент школы Подмосковья работают в штатном режиме. На прошлой неделе почти половина наших школ была на плановых каникулах, это школы с модульной системой обучения. С понедельника там уже начались занятия», - цитирует сайт телеканала «360» заявление Министерства образования Московской области.
Напомним, начиная с 5 октября, учеников некоторых подмосковных школ отправили на вынужденные каникулы. При этом директора учебных заведений получили право объявлять перерывы в занятиях в любой момент в зависимости от ситуации с коронавирусной инфекцией.