Сводка по COVID-19: За сутки в России из больниц выписано 7 920 человек

Информационный портал стопкоронавирус.рф сообщил последние данные о ситуации с COVID-19 в России. За прошедшие сутки выявлено 14 231 случай новых заражений, число выздоровевших составляет 7920 человек, умерли 239 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что за все время пандемии было проведено свыше 51,8 миллиона лабораторных исследований на наличие инфекции COVID-19 - из них за последние сутки проведено около 436 тысяч тестов.

Также информационный портал стопкоронавирус.рф опубликовал список субъектов РФ с наименьшими темпами роста заболеваемости за сутки - им стали Чукотский автономный округ (0%), Чеченская республика (0,2%), Республика Тыва (0,4%) и Чувашская Республика (0,4%)