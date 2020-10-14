Минздрав: медработникам могут вернуть расчет рабочего времени для коронавирусных выплат

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что медработникам могут вернуть расчет рабочего времени для выплат за работу с COVID-19.

«Медики обращались в правительство с пересмотром формата стимулирующих выплат. По их мнению, есть сегодня новые подходы, соблюдающие справедливое распределение в зависимости от количества отработанного времени», - сказал Мурашко.

Министр добавил, что уже идет подготовка документов для перехода на новый формат выплат, который может состояться с ноября 2020 года.

Также Мурашко заявил, что у почти 11% госпитализированных с COVID-19 в стране болезнь протекает тяжело. По его словам, почти 66% инфицированных проходят амбулаторное лечение, а к аппаратам ИВЛ подключены 2 356 человек.