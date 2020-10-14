Лавров: в Нагорном Карабахе должны быть развернуты миротворцы с согласия Еревана и Баку

Миротворцы для контроля сохранения режима прекращения огня должны быть развернуты в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На первом этапе, помимо освобождения двух районов, разблокировались бы все коммуникации, экономические связи, транспортные контакты и развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий», - сказал он в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольской правде».

Он уточнил, что этот механизм должен заработать сейчас на линии фактического соприкосновения.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым. Он призвал своих коллег к выполнению в полном объеме обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября.

Бои в регионе начались 27 сентября. Ереван и Баку взаимно обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ходе столкновений, по утверждению сторон, применялись авиация, танки, артиллерия, ракетные комплексы. Обе стороны конфликта сообщали о сотнях убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.